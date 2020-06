Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une concurrence colossale en coulisses pour M’Baye Niang ?

Publié le 1 juin 2020 à 12h00 par G.d.S.S.

En plus du vif intérêt que lui porte l’OM, M’Baye Niang intéresserait plusieurs écuries de Ligue 1 ainsi que Tottenham en vue du prochain mercato.

Depuis maintenant plusieurs mois, l’OM aurait activé la piste menant à M’Baye Niang (25 ans), et l’attaquant sénégalais du Stade Rennais serait quant à lui attiré par le projet proposé par André Villas-Boas. Et en attendant de savoir si l’OM et Rennes trouveront prochainement un accord pour boucler un transfert de Niang cet été, l’ancien joueur du Milan AC semble jouir d’une très belle cote sur le marché des transferts…

Niang surveillé en Ligue 1 et en Premier League