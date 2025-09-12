Mercato - OM : Un transfert déjà annoncé pour 2026 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Défenseur de l'OM depuis janvier 2024, Ulisses Garcia pourrait quitter le club prochainement. L'international suisse de 29 ans ne fait pas vraiment partie des premiers plans de Roberto De Zerbi et l'OM aurait déjà une piste pour la future destination de son joueur.

Titularisé à 10 reprises l'année dernière en Ligue 1 par Roberto De Zerbi, Ulisses Garcia a pu parfois apporter son aide. Mais celui dont le contrat se termine en 2028 ne devrait pas faire long feu à Marseille. Le Spartak Moscou serait clairement sur le coup mais l'opération aura peut-être lieu cet hiver.

Ulisses Garcia intéresse le Spartak Comme le rapporte le média russe Championat, l'entraîneur du Spartak Dejan Stankovic et le directeur sportif Francis Cajigao ont exprimé leur intérêt pour le défenseur de l'OM Ulisses Garcia. Ce dernier est actuellement estimé à 5M€ d'après Transfermarkt et il a été titularisé une fois cette saison pour le moment, lors de la victoire face au Paris FC. Son transfert pourrait avoir lieu dans quelques mois.