Mercato - OM : Un transfert capote à la dernière minute !

Lors du mercato estival 2009, l'OM était en quête d'un robuste défenseur central sur le marché, et il semblerait que le profil de Kader Mangane ait longtemps été privilégié par la direction phocéen. Mais l'ancien international sénégalais n'a finalement jamais porté la tunique de l'OM, et il s'explique sur l'échec de son transfert.

Ancienne figure de la Ligue 1, Kader Mangane a évolué dans de nombreux clubs français entre le RC Lens (2007-2008), le Stade Rennais (2008-2012), le Gazélec Ajaccio (2015-2016) et enfin le RC Strasbourg (2016-2018), où il a terminé sa carrière. Il est d'ailleurs coordinateur sportif du club alsacien depuis cette date. Et pourtant, le CV de Mangane aurait pu être encore plus garni en Ligue 1 grâce à l'OM, qui souhaitait absolument le recruter à l'été 2009.

« Des discussions bien avancées avec l'OM, j'étais prêt »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE , Kader Mangane raconte les coulisses de son départ avorté à l'OM : « Le transfert qui a failli se faire ? À Marseille, en 2009. Il y avait eu des discussions bien avancées. J'étais prêt à y aller mais il y a eu un couac à ma cheville, un déboîtement. Au départ, je partais sur une entorse classique et puis n'ai pas joué pendant un mois et Marseille commençait à avoir des doutes. J'ai dû me faire opérer. L'OM avait besoin de quelqu'un d'opérationnel tout de suite. Ils ont pris Souleymane Diawara », indique l'ancien international sénégalais.

Finalement, signature en Arabie Saoudite...