Mercato - OM : Un scénario catastrophe pour l’OM ?

Publié le 7 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Dans les mois à venir, il faudrait s’attendre à plusieurs départs à l’OM. Problème, ils pourraient ne rien rapporter aux Phocéens.

Avec des comptes dans le rouge, l’OM doit fair rentrer rapidement de l’argent dans les comptes, chose que Jacques-Henri Eyraud n’a pas réussi à faire cet été. Par conséquent, les Phocéens pourraient profiter du mercato hivernal pour encaisser des liquidités. Pablo Longoria aurait même reçu comme ordre de la part de Frank McCourt de vendre. Dans les mois à venir, plusieurs joueurs devraient donc quitter l’OM, au grand dam d’André Villas-Boas, mais aussi de la direction phocéenne puisque certains joueurs, et pas des moindres, pourraient s’en aller librement.

Thauvin, Amavi… Même destin ?