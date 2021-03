Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un prétendant inattendu pour Florian Thauvin ?

Publié le 7 mars 2021 à 5h00 par T.M.

Parti pour quitter l’OM à la fin de la saison, Florian Thauvin n’a toutefois pas encore trouvé son prochain club. Et alors que plusieurs prétendants sont évoqués, le PSG pourrait également être sur la liste.

« Les prolongations de Thauvin et Amavi ? On travaille depuis longtemps. Ce ne sont pas des dossiers faciles. (…) J’espère toujours pouvoir les prolon ger ». Il y a quelques jours, Pablo Longoria, président de l’OM, exprimait encore son espoir de conserver Florian Thauvin. Toutefois, en fin de contrat, l’international français se dirige tout droit vers un départ libre à l’issue de la saison. Le joueur de 28 ans devrait donc ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière d’ici quelques mois. Mais où ? Alors que le FC Séville, le Milan AC ou Leicester auraient des vues sur Florian Thauvin, le Marseillais aurait également des admirateurs… au PSG.

De l’OM au PSG ?