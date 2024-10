Mercato - OM : Un joueur très rare va signer à Marseille !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Très actif lors du dernier mercato estival, l'OM s'est offert 12 nouveaux joueurs. Sur cette longue liste, on retrouve notamment le nom de Pierre-Emile Hojbjerg. Le Danois a ainsi été prêté avec option d'achat par Tottenham. Alors que le club phocéen a déjà l'intention d'acquérir définitivement Hojbjerg, c'est un joueur rare qui est annoncé à Marseille.

Arrivé cet été à l'OM, Pierre-Emile Hojbjerg n'aura donc pas mis longtemps avant de s'imposer comme le patron du club phocéen. Aujourd'hui, le Danois est l'un des rouages essentiels du schéma de Roberto De Zerbi. Arrivé en provenance de Tottenham, Hojbjerg s'est immédiatement adapté à son nouvel environnement. Une faculté qui n'est clairement pas donnée à tout le monde...

« C'est ce qui fait leur rareté »

Pour L'Equipe, une source à l'OM a évoqué l'adaptation express de Pierre-Emile Hojbjerg. « Pour des joueurs comme Pierre-Emile Höjbjerg, l'intégration dans un club comme l'OM prend trois jours, et c'est ce qui fait leur rareté. Pour des joueurs plus jeunes, cela peut prendre trois mois, pour d'autres six... Il faut être patient avec eux, tant qu'ils sont dans la bonne optique, celle de réussir à l'OM », fait ainsi savoir cet interlocuteur.

« L'opération deviendra bientôt permanente »

D'ores et déjà conquis par Pierre-Emile Hojbjerg, l'OM a l'intention d'acheter définitivement le Danois. Ce n'est autre que Mehdi Benatia qui l'avait annoncé ces derniers jours : « Pierre a signé pour un prêt avec option d'achat, dont l'opération deviendra bientôt permanente. Il nous aidera dans notre projet de qualification en Ligue des Champions. On est très contents de l'avoir ici à Marseille. Avant son arrivée, nous avons eu beaucoup de discussions avec lui et notre président Pablo Longoria. Pierre m'a dit qu'il avait des offres en Italie, en Angleterre et dans d'autres pays, mais que si l'on trouvait un accord avec Tottenham, c'est à Marseille qu'il voulait jouer ».