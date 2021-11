Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur réclame son transfert à Pablo Longoria !

Publié le 22 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Mattéo Guendouzi affiche un souhait très clair pour son avenir et souhaite reste de longues années au sein du projet McCourt.

Pour réussir un mercato estival ambitieux tout en composant avec ses moyens financiers relativement limités, Pablo Longoria avait adopté pour une stratégie claire à l’OM : boucler plusieurs arrivées en prêt, dont certains sont accompagnés d’une option d’achat pour l’été prochain. C’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi, sous contrat avec Arsenal et qui pourrait être définitivement recruté si l’OM verse 11M€ en fin de saison. Et le milieu de terrain français a déjà pris position à ce sujet…

« M’inscrire dans la durée à l’OM »