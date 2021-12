Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur de Sampaoli affole le marché en coulisses !

Publié le 15 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM, Boubacar Kamara semble se diriger vers un départ libre en fin de saison. D’autant que plusieurs cadors étrangers se sont déjà lancés à sa poursuite…

« Mes représentants gèrent tout ça, mais c’est confidentiel. Ce n’est pas à moi de m’exprimer sur ça. Ce que j’ai envie, c’est continuer à travailler et progresser. Gagner des titres et travailler dans des bonnes conditions. Quand j’aurais pris ma décision je serais le premier à le dire », indiquait clairement Boubacar Kamara en novembre sur son avenir très incertain, alors que le jeune milieu défensif de 22 ans arrivera au terme de son contrat en juin prochain avec l’OM. À en croire les dernières tendances, Kamara aurait refusé les différentes offres de prolongations de la part de sa direction, et pour cause…

Kamara est courtisé de partout !

Le journaliste Ekrem Konur a révélé mardi que Manchester United, Arsenal ou encore Newcastle envisageraient d’attirer gratuitement Boubacar Kamara l’été prochain et auraient déjà préparé leurs offres à son sujet. Par ailleurs, d’autres cadors européens comme le FC Barcelone, le Milan AC et la Juventus ont été annoncés ces dernières semaines sur les traces du jeune joueur de l’OM. Affaire à suivre…