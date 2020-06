Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joli coup à 20M€ se profile pour Villas-Boas

Publié le 8 juin 2020 à 5h30 par T.M.

Depuis plusieurs jours désormais, il est question d’un vif intérêt de l’OM pour M’Baye Niang. Et pour l’attaquant de Rennes, cela serait quasiment fait…

Pour éviter de faire de la figuration en Ligue des Champions, André Villas-Boas avait clairement affiché son intention de renforcer son effectif. Cette saison, le Portugais n’avait que peu de solutions à l’OM, un problème qu’il souhaitait résoudre cet été en injectant du sang neuf dans son groupe. Des ambitions qu’il faut toutefois mettre également en relation avec les besoins financiers du club phocéen, dont les comptes sont actuellement dans le rouge. Jacques-Henri Eyraud doit donc faire entrer de l’argent, tout en essayant d’en dépenser le moins possible. De quoi compliquer le recrutement, mais les ambitions sont tout de même au rendez-vous. Et la priorité de l’OM semble claire pour cet été : M’Baye Niang. Reste maintenant à se mettre d’accord avec Rennes.

C’est quasiment fait ?