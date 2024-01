Mercato - OM: Un international français veut signer à Marseille !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si Anthony Martial était la grande surprise du recrutement marseillais ? Selon une source proche de ce dossier, le joueur de Manchester United serait en contact avec l'OM pour un prêt de six mois. Mais en réalité, ce serait l'international français qui aurait initié les premiers contacts et proposé ses services.

Arrivé à Manchester United en 2015, Anthony Martial aura passé une large partie de sa carrière chez les Red Devils . Une longévité qui aurait pu lui permettre de s'installer parmi les figures du club anglais. Sauf que depuis quelques années, l'international français n'est plus que l'ombre de lui même. Agé aujourd'hui de 28 ans, Martial ne fait pas pas partie des premiers choix d'Erik Ten Hag et pourrait quitter l'Angleterre cet hiver pour se relancer. Et selon un proche de ce dossier, l'OM serait en position idéale dans ce dossier.

Mercato - OM : Longoria jette un gros froid pour ce transfert https://t.co/JGPgUSSCua pic.twitter.com/0CVrymmaPr — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Un proche du dossier Martial s'explique

« L’intérêt pour Anthony reste élevé. Il n’est peut-être pas très populaire à Manchester United, mais des clubs européens s’intéressent à lui. L’Olympique de Marseille est en tête de liste et est en contact avec Manchester United pour un prêt d’Anthony en janvier. Le problème, c’est le joueur lui-même. Dans l’état actuel des choses, il prévoit de terminer son contrat et de reconsidérer ses options à l’été. Anthony considère que son prochain mouvement est crucial, il n’a donc pas l’intention de se précipiter pour prendre une décision sur son avenir » a-t-il confié au Sun.

En réalité, il aurait proposé ses services