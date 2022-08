Foot - Mercato - OM

Un international algérien contacté par l'OM, la réponse tombe

Publié le 24 août 2022 à 14h35 par Bernard Colas mis à jour le 24 août 2022 à 14h35

Comme annoncé en exclusivité par le10sport.com au cours des derniers jours, Islam Slimani s’apprête à faire son retour en Ligue 1, du côté du Stade Brestois, mais la formation bretonne n’est pas la seule en France à avoir songé à l’attaquant algérien. Très actif dans ce mercato estival, l’OM aurait notamment envisagé de recruter Slimani, tout comme l’OGC Nice.

Le retour d’Islam Slimani en Ligue 1 est imminent ! Passé par l’AS Monaco puis par l’Olympique Lyonnais, où il s’est montré davantage en difficulté, l’attaquant algérien a fait l’objet d’un gros pressing de la part du Stade Brestois ces dernières semaines comme vous l’a révélé le10sport.com. Les Bretons cherchaient en effet un profil expérimenté et efficace pour cette nouvelle saison, et malgré les obstacles, notamment financiers, l’arrivée d’Islam Slimani est désormais attendue.

Brest attend Slimani

En effet, Islam Slimani a résilié son contrat avec le Sporting CP et est désormais attendu en Bretagne ce mercredi pour signer son contrat avec Brest. L’attaquant de 34 ans devrait s’engager pour deux saisons, lui permettant d’évoluer notamment au côté de Youcef Belaïli, son compère en sélection algérienne.

Longoria aurait contacté l’Algérien

Le Stade Brestois réalise ainsi l’un des jolis coups de ce mercato estival en Ligue 1, tant la venue de l’attaquant semblait difficile à se concrétiser. D’autant qu’il y avait de la concurrence dans ce dossier. Sur Twitter, Nabil Djellit, journaliste à L’Équipe , a en effet révélé que l’Olympique de Marseille avait notamment été en contact avec le joueur, un intérêt évoqué il y a quelques semaines déjà par O Jogo . Outre Pablo Longoria, l’OGC Nice aurait aussi tenté sa chance, mais Lucien Favre n’était pas emballé par son profil. Le FC Bruges et l’Olympiakos auraient également approché Slimani, en vain.

Slimani arrive à Brest dans un club qui a patiemment construit son arrivée. A Nice, le Board avait validé son profil, pas Lucien Favre. Il y a eu des contacts avec l'#OM, le FC Bruges et l'Olympiakos pour l'international algérien. #Mercato #Algerie pic.twitter.com/tc3zi2kD2T — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 24, 2022

Il y avait de la place à l’OM pour Slimani

À l’OM, Islam Slimani aurait pu rejoindre un secteur offensif qui pourrait être amoindri dans les prochains jours. Si Luis Suarez et Alexis Sanchez ont rejoint la cité phocéenne, Bamba Dieng est poussé vers la sortie tandis qu’Arkadiusz Milik se rapproche de la Juventus. De son côté, Cédric Bakambu ne devrait pas être retenu en cas d’offre satisfaisante, mais le Congolais voudrait rester à Marseille pour sa famille, et ce malgré l’intérêt du Celta Vigo.