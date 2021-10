Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un indésirable de Sampaoli justifie son départ…

Publié le 25 octobre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Mis de côté la saison dernière par Jorge Sampaoli, Dario Benedetto a donc été contraint de quitter l’OM durant le mercato estival et s’est confié à ce sujet.

Avec l’arrivée d’Arkadiusz Milik durant le mercato hivernal 2021 et ensuite la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur, Dario Benedetto a été laissé de côté et n’entrait plus dans les plans du projet McCourt. Le buteur argentin a donc décidé de rejoindre Elche en prêt cet été, et dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, Benedetto est revenu sur les coulisses de son départ de l’OM lors du dernier mercato.

« J’ai compris que l’OM ne comptait pas sur moi »