Mercato - OM : Un gros joueur de Ligue 1 en approche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux talents, et notamment dans l'optique de disputer la prochaine Ligue des Champions, l'OM négocie depuis l'hiver dernier avec le RC Lens pour le transfert de Facundo Medina. Et il semblerait que le défenseur central argentin se rapproche de plus en plus du Vélodrome...

D'ores et déjà qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l'OM a atteint son objectif et va désormais pouvoir se pencher sur les grandes lignes de son mercato estival. Le secteur défensif apparait comme une priorité absolue pour le club phocéen, et cela tombe bien, l'OM courtise un profil confirmé du championnat de France à cet effet.

« Balerdi aimerait Medina à ses côtés »

Au micro de l'After Foot sur RMC Sport mercredi soir, le journaliste Florent Germain a confirmé des négociations avec le RC Lens pour le transfert de Facundo Medina, le robuste défenseur argentin de 25 ans : « Il y a eu des échanges dès cet hiver. L’OM voulait se renforcer. D’après nos infos, il y a eu des échanges avec Lens, qui se montrerait gourmand. On est sur une négo. Balerdi aimerait bien jouer à ses côtés. On me dit aussi qu’il y a deux-trois dossiers supplémentaires en défense », explique Germain.

Riolo valide Medina à l'OM

Et de son côté, Daniel Riolo a réagi à cette piste Facundo Medina à l'OM, qu'il semble valider : « Ce serait pas mal comme recrue », estime l'éditorialiste de RMC.