Mercato - OM : Un entraîneur prépare déjà son arrivée ?

Accusé de racisme et de discrimination par son ancien dirigeant à l'OGC Nice, Julien Fournier, Christophe Galtier a été innocenté et peut donc reprendre sereinement le cours de sa carrière au Qatar. Mais après son départ du PSG, le destin aurait pu le mener à l'OM. Pablo Longoria avait sondé le technicien, qui avait refusé la proposition. En réalité, le coach attendrait le bon timing pour signer.

On peut être champion de France et être remercié par son club. C'est ce qui est arrivé à Christophe Galtier l'été dernier. Arrivé un an plus tôt, le technicien était parvenu à offrir un nouveau titre au PSG, mais il en faut plus pour satisfaire les responsables qataris. A Paris, seule la Ligue des champions compte et sur la scène européenne, Galtier ne s'est pas montré à son avantage. Éliminé dès les huitièmes de finale, le technicien était condamné bien avant la fin de la saison.

Galtier a refusé l'OM

Il a fallu attendre l'intersaison pour que la nouvelle soit officialisée. Mais malgré ce départ précipité, Galtier a été contacté par de nombreuses équipes durant l'été, et notamment par l'OM. Comme annoncé par le 10Sport.com le 29 septembre dernier, le natif de Marseille fût la grande priorité de Pablo Longoria après le départ d'Igor Tudor. Le technicien, désireux de s'engager à l'étranger, avait refusé cette proposition. Par ailleurs, Galtier estimait que le moment n'était pas opportun pour débarquer au sein de la cité phocéenne.

Il rêverait d'un retour à Marseille