Mercato - OM : Un entraîneur était prêt à débarquer à Marseille

En place au LOSC depuis juillet 2022, Paulo Fonseca pourrait quitter le nord de la France à la fin de la saison. Déjà ciblé par l'OM au moment du départ d'Igor Tudor, le technicien portugais pourrait devenir une piste de choix pour Pablo Longoria, notamment en cas de départ de Gennaro Gattuso.

A la fin de la saison dernière, Igor Tudor décidait de mettre fin à son aventure marseillaise. Le Croate avait été remplacé sur le banc de l'OM par Marcelino, un proche de Pablo Longoria. Mais le technicien espagnol ne semblait pas être le premier choix du président phocéen.

L'OM va revenir à la charge

Comme annoncé par le 10Sport.com en juin dernier, l'OM avait pensé à Paulo Fonseca pour succéder à Tudor. Et l'ancien coach de l'AS Roma était prêt à se rendre à Marseille selon la Minute OM . Mais Fonseca avait été retenu par le LOSC.

Le LOSC avait réussi à le retenir