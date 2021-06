Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme transfert compromis par... un joueur de l'ASSE ?

Publié le 2 juin 2021 à 15h10 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'AC Milan depuis plusieurs semaines, Boubacar Kamara pourrait se retrouver en concurrence avec Mahdi Camara, auteur d'une très belle saison avec l'ASSE.

Cet été, l'Olympique de Marseille compte bien réussir de belles ventes. Dans cette optique, le départ de Boubacar Kamara est régulièrement évoqué. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le joueur formé à l'OM devrait partir cet été afin d'éviter un départ libre. La destination la plus probable mène à la Premier League où les clubs disposent de moyens importants. Toutefois, l'AC Milan suit également Boubacar Kamara depuis plusieurs mois.

Kamara en concurrence avec... Camara ?