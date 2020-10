Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier brûlant bientôt réglé par Longoria ?

Publié le 16 octobre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Susceptible de pouvoir quitter librement l’OM l’été prochain, Jordan Amavi n’a pas encore prolongé son contrat avec le club phocéen. Mais le latéral gauche phocéen a indiqué que ce dossier était en bonne voie…

En situation financière assez compliquée malgré son recrutement estival convaincant, l’OM peut difficilement se permettre de laisser partir des joueurs libres à l’issue de leur contrat. Pourtant, plusieurs éléments sont concernés pour l’issue de cette saison, et Jordan Amavi en fait notamment partie. Le latéral gauche français de l’OM, engagé jusqu’en juin 2021, n’a pas encore acté sa prolongation de contrat qui fixerait son avenir au club. Mais ce dossier pourrait rapidement évoluer…

« Il y a des discussions »