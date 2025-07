Mercato - OM : Un divorce confirmé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’OM, Valentin Rongier va devoir prendre une décision majeure pour la suite de sa carrière, lui qui est notamment courtisé par le Paris FC. Le journaliste Felix Rouah a évoqué ce dossier dimanche soir en direct sur RMC, et confirme la probabilité d’un divorce entre l’OM et son milieu de terrain.

Valentin Rongier (30 ans) et l’OM, c’est bientôt la fin ? Le milieu de terrain n’a plus qu’une année de contrat avec le club phocéen, et il dispose de plusieurs options pour son avenir avec une offre de prolongation ainsi que des intérêts du Paris FC et du Stade Rennais. Dimanche soir, en direct dans l’After Foot sur RMC Sport, le journaliste a évoqué l’épineux cas Rongier à l’OM.

Fin de l’histoire pour Rongier à l’OM ? « Valentin Rongier veut réamorcer un nouveau cycle avec l'OM avec cette augmentation. Il a un attachement véritable avec ce club. L'OM, dans son rôle, doit juger s'il est bon de lancer un nouveau cycle avec Valentin Rongier. Évidemment, l'OM ne peut pas investir sur un joueur de 30 ans dans cette dimension-là, à ce niveau de salaire-là. Pour un joueur de complément, même si Rongier peut faire plus, tu arriveras à trouver moins et plus prometteur. Et dans l'intérêt de Rongier aussi, attention à ne pas aussi considérer le fait d'amorcer un autre cycle ailleurs », estime Felix Rouah.