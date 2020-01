Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ inattendu bientôt bouclé par Paul Aldridge ?

Publié le 23 janvier 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par Jacques-Henri Eyraud pour l’aider à placer des joueurs de l’OM en Premier League, Paul Aldridge pourrait notamment opter pour une vente de Duje Caleta-Car.

« Aldridge a une large expérience de dirigeant au plus haut niveau dans le football anglais, un réseau et c'est quelqu'un dont l'éthique est totale. Il va nous aider sur le marché des transferts mais pas seulement. Il nous apportera son savoir-faire et ses conseils sur le fonctionnement du club, les infrastructures et l'accueil des supporters », confiait Jacques-Henri Eyraud dans les colonnes de L’Equipe sur le rôle de Paul Aldridge. Le nouveau conseiller du président de l’OM, spécialiste du marché anglais, devrait donc aider à renflouer les caisses en bouclant plusieurs ventes dans les prochains mois. Et un profil inattendu de l’effectif de l’OM serait notamment concerné…

Caleta-Car bientôt placé en Premier League ?

Comme l’a révélé L’Equipe mercredi, Morgan Sanson ne seul pas le seul joueur de l’OM évoqué en interne dans l’optique d’un transfert vers l’Angleterre, puisque Duje Caleta-Car serait également concerné. Le défenseur central croate, qui réalise actuellement une très bonne saison, avait été recruté pour 20M€, à l’été 2018. Reste à savoir si Aldridge tentera effectivement de vendre Caleta-Car.