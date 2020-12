Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ à 0€ est quasiment acté !

Publié le 31 décembre 2020 à 14h05 par La rédaction

Bien décidé à alléger son effectif cet hiver, l'OM pourrait libérer Florian Chabrolle dont le contrat prend fin en juin prochain.