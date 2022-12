Mercato - OM : Un crack de la Coupe du monde a échappé à Longoria cet été

Thibault Morlain

Si Lautaro Martinez avait débuté cette Coupe du monde en tant que titulaire en attaque de l’Argentine, Julian Alvarez lui a volé la vedette au fil des matchs. Buteur contre la Pologne et l’Australie, le joueur de Manchester City fait forte impression du côté du Qatar avec l’Albiceleste. Un crack qui aurait très bien pu être avec l’OM cette saison.

Lautaro Martinez n’étant pas en réussite, l’Argentine s’appuie finalement sur Julian Alvarez comme numéro 9. A 22 ans, le crack argentin fait forte impression, lui qui a réussi à marquer contre la Pologne et l’Australie. Avec Lionel Messi, Alvarez est l’autre homme en forme de l’Albiceleste depuis le début de cette Coupe du monde. Le joueur de Manchester City confirme là tout son talent perçu lorsqu’il était à River Plate. Il est désormais chez les Citizens, mais il était question d’une arrivée à l’OM lors du dernier mercato estival.

L’OM a tenté sa chance

En janvier dernier, Manchester City annonçait le transfert de Julian Alvarez, qui devait ainsi arriver à l’été. Mais par la suite, les Citizens ont recruté un autre attaquant… Erling Braut Haaland. De quoi boucher un peu le chemin à l’Argentin et l’OM aurait tenté de s’engouffrer dans cette brèche. Ainsi, lors du dernier mercato estival, il était annoncé que Pablo Longoria était intéressé par Julian Alvarez afin de lui offrir une place de titulaire et du temps de jeu, ce qu’il n’aurait pas forcément eu sous les ordres de Pep Guardiola étant en concurrence avec Haaland.

