Mercato - OM : Un coup de gueule est lâché pour ce deal à 36M€

Du côté de l’OM, la 5ème recrue de ce mercato estival est imminente. Et c’est un certain Valentin Carboni qui est en passe de rejoindre le club phocéen. Milieu de terrain, l’Argentin va être prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Un renfort prometteur pour l’OM, qui ne fait toutefois pas totalement l’unanimité sur la Canebière. Mais dans ce feuilleton, ce n’est pas la qualité de Carboni qui est remise en question…

Très actif lors de ce mercato estival, l’OM n’a clairement pas fini ses emplettes. Ayant déjà 4 nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi, le club phocéen va bientôt en faire venir un 5ème. Et c’est Valentin Carboni qui est attendu prochainement à Marseille pour évoluer avec le club phocéen. En passe d’être officialisée, cette opération devrait se régler sous la forme d’un prêt payant, assorti d’une option d’achat de 36M€. En parallèle, l’Inter Milan garderait une clause de rachat d’environ 40M€.

« C’est la transaction qui me dérange »

Ancien joueur de l’OM, Jean-Charles De Bono a livré son regard sur l’arrivée de Valentin Carboni. Pour Football Club de Marseille, il a alors poussé un coup de gueule concernant le montage réalisé pour faire venir le joueur de l’Inter Milan : « C’est la transaction qui me dérange. S’il explose, l’Inter va le récupérer, donc toi tu l’auras formé. Comme Saliba. C’est-à-dire que toi tu vas le mettre en lumière, le petit tu ne pourras pas le retenir parce que l’Inter va le récupérer et se gaver dessus. Toi tu auras encore le bec dans l’eau ».

« S'il a flambé, il repartira comme il est venu »

« Moi c’est ça qui me dérange. Je ne parle pas du joueur, je parle de la transaction. C’est la transaction qui me dérange. C’est bien beau de dire qu’il nous aura servi un an. On aura quand même donné de l’argent, plus le salaire. Et en fin de compte, s'il a flambé, il repartira comme il est venu et toi, 0. Tu le fais briller pour au final prendre un autre joueur », a-t-il ajouté par rapport au futur joueur de l’OM.