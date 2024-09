Mercato - OM : Un club de Ligue 1 va utiliser son «joker» ?

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille n’a pas pu dégraisser l’effectif de Roberto De Zerbi comme cela était souhaité par les dirigeants du club phocéen. Grâce au règlement mis en place par la LFP, le statut de joker de Veretout lui permettrait d’être éligible à un transfert à l’OL hors mercato. Ça discuterait en coulisses !

Jordan Veretout était la clé de l’opération Ismaël Bennacer imaginée par Medhi Benatia. Le conseiller sportif de l’OM avait avancé ses pions lors de la date butoir du mercato pour que l’international algérien de 26 ans arrive de l’AC Milan. L’international français de l’OM, à savoir Veretout, se devait cependant de partir, en vain.

Mercato : La solution insolite de l’OM pour battre le PSG https://t.co/dvR7v9MvbU pic.twitter.com/pwII5smm5N — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

«La plus grande probabilité est qu’il reste à l’OM»

« La tendance est que Jordan Veretout reste à Marseille qui voulait le vendre pour essayer de faire Ismaël Bennacer. Il y avait une possibilité puisque Bennacer souhaite venir à Marseille. Veretout, à l’heure où on parle, la plus grande probabilité est qu’il reste à l’OM ». Voici le message que confiait Fabrice Hawkins vendredi soir au micro de l’After Live avant le dénouement du mercato. Et ce, bien que le comité directeur de l’OL travaillait en coulisses sur le transfert de Veretout. Foot Mercato assurait alors qu’une prise de renseignements avait été prise par les dirigeants lyonnais, sachant qu’il faudrait débourser 8M€ pour s’attacher les services du milieu de terrain de l’OM. L’Olympique Lyonnais a finalement annoncé la venue en prêt de Wilfried Zaha sur le gong.

Un transfert hors mercato de Veretout à l’OL grâce au statut de «joker»

Mais ce ne serait pas terminé pour autant pour Jordan Veretout. Comme le stipule le règlement de la Ligue de football professionnel, dans le respect des dispositions réglementaires applicables au statut du joueur puisqu’il est licencié en France, l’OL peut recruter Jordan Veretout entre ce samedi 31 août (le lendemain de la clôture du mercato) jusqu’à la veille de l’ouverture du marché hivernal. RMC Sport assure d’ailleurs qu’il existerait à l’instant T entre l’OL et l’OM pour le transfert de Jordan Veretout.