Mercato - OM : Un champion du monde recalé, Marseille va le regretter ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui à l'Udinese, Florian Thauvin serait tenté par un retour en Ligue 1. Le champion du monde 2018 était enclin à rejoindre l'OM, mais le club marseillais aurait définitivement tourné la page. Dernièrement, l'OGC Nice aurait activé cette piste, déjà validée par Rolland Courbis. Pour l'ancien coach de l'OM, l'arrivée de Thauvin pourrait s'avérer utile.

Florian Thauvin aurait le mal du pays. Arrivé à l'Udinese il y a près d'un an après un passage aux Tigres de Monterrey, le champion du monde 2018 serait prêt à faire son grand retour en Ligue 1. Malgré son départ en 2021, Thauvin n'aurait pas oublié l'OM, mais la réciproque ne serait pas vraie. Selon La Tribune OM, le club marseillais ne serait aucunement intéressé par l'ailier, qui pourrait se tourner vers une autre équipe française.

Nice prêt à le récupérer ?

Selon les informations de RMC Sport , l'OGC Nice pourrait accueillir Thauvin cet hiver afin de pallier l'absence de Jérémie Boga, parti pour la Coupe d'Afrique des Nations. Un autre club de Ligue 1, dont le nom n'a pas filtré, se serait aussi manifesté dans ce dossier. Ancien coach de l'OM, Rolland Courbis estime que le retour de Thauvin pourrait profiter à l'OGC Nice.

« Il peut être utile »