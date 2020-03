Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cadre de Villas-Boas a rassuré tout le monde pour son avenir !

Publié le 6 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré tout l’amour qu’il porte à Boca Juniors, son ancien club, Dario Benedetto est loin d’envisager un départ de l’OM pour retourner en Argentine.

Recruté par l’OM pour 15M€ l’été dernier en provenance de Boca Juniors, Dario Benedetto a tout de suite été l’un des hommes indispensables dans le secteur offensif mis en place par André Villas-Boas. Le buteur argentin, qui a encore du mal à se montrer régulier sous le maillot de l’OM, semble toutefois apprécié cette première expérience européenne, et il a d’ailleurs fait une grande annonce sur son avenir mercredi en conférence de presse.

« Toute ma concentration est sur l’OM »