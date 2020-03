Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette pépite de l’OM annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 5 mars 2020 à 11h30 par La rédaction

Les équipes de jeunes de l’OM cartonnent depuis le début de la saison, et certains talents réalisent de grosses performances. C’est le cas de la pépite Hugo Blondel, qui voit son avenir à Marseille

Les équipes de jeunes de l’OM cartonnent depuis le début de la saison, et les U16, U17 et U18 sont en tête de leur championnat. Certains d’entre eux sont très performants et c’est notamment le cas de Hugo Blondel. Le jeune, né en 2003, est capitaine des U17 de l’OM. Son contrat aspirant court jusqu’en 2021, mais Blondel s’imagine déjà à plus long terme.

« Bien sûr, c'est dans un coin de ma tête »

De nombreux jeunes de l’OM ont l'occasion d’aller s'entraîner avec le groupe professionnel dirigé par Villas-Boas, et plusieurs souhaitent leur emboîter le pas. C’est le cas d’Hugo Blondel qui rêve du groupe pro comme il l’a exprimé dans une interview pour le Phocéen : « Si je continue d'enchaîner les bonnes performances comme en ce moment, j'aurai peut-être une bonne surprise ». Blondel rêve également de poursuivre l’aventure au delà de son contrat aspirant : « Bien sûr, c'est dans un coin de ma tête, mais encore une fois, il faut laisser faire le temps et travailler. Ça viendra tout seul ».