Mercato - OM : Un buteur veut absolument signer à Marseille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM est plus que jamais en quête de son nouveau buteur, et le club phocéen semble désormais jeter son dévolu sur un profil français. Une première offre de 20M€ a été formulée au RC Lens pour Elye Wahi, et de son côté, l’ancien attaquant de Montpellier souhaite pouvoir rejoindre l’OM au plus vite.

Après l’échec Eddie Nketiah (Arsenal) et alors que la piste menant à Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) peine à avancer concrètement, l’OM continue de s’activer pour recruter un buteur de renom cet été. Pablo Longoria pourrait finalement trouver son bonheur en Ligue 1, puisque le président de l’OM vient de passer à l’attaque sur un profil du RC Lens.

Mercato - OM : Une offre de 20M€ est partie, la réponse est terrible https://t.co/0rlPpoGAJF pic.twitter.com/YOrUxkYiTP — le10sport (@le10sport) August 7, 2024

L’OM fonce sur Wahi

Comme l’a révélé L’EQUIPE, l’OM a formulé une offre de 20M€ au club nordiste pour Elye Wahi (21 ans). Passé de Montpellier à Lens pour 30M€ il y a un an, l’international espoirs pourrait donc être le renfort offensif tant attendu au Vélodrome, d’autant qu’il a lui-même pris une décision radicale.

Wahi veut débarquer au plus vite

Le quotidien sportif précise qu’Elye Wahi, emballé par la proposition de l’OM, souhaite rallier le projet cet été et arrête son choix sur cette destination. Un accord contractuel aurait même déjà été trouvé entre l’OM et le buteur du RC Lens. La suite du feuilleton au prochain épisode…