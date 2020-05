Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un avenir à Marseille ? La réponse de Slimani !

Publié le 22 mai 2020 à 21h45 par J.-G.D.

Invité à se confier sur une possible aventure à l’OM, Islam Slimani, prêté à l’AS Monaco par Leicester, entretient le flou.

Malgré l'officialisation de son départ du poste de directeur sportif de l'OM le 14 mai dernier, Andoni Zubizarreta continuerait de travailler sur certains dossiers d'après La Provence . Le Basque se pencherait notamment sur les contrats des joueurs issus du centre de formation, et les interrogations sont nombreuses sur le recrutement estival. Zubizarreta préparerait-il le terrain pour le renfort d'un nouvel attaquant, à l'instar d'Islam Slimani ? Les Olympiens seraient intéressés par le profil de l'international algérien, alors qu' ESPN explique que l'AS Monaco ne lèvera pas l’option d’achat de Slimani, à hauteur des 10M€. Le buteur de 31 ans devrait donc revenir à Leicester avant de trouver une nouvelle porte de sortie. Et si c’était l’OM ? Interviewé par Le Score , Slimani botte en touche sur une éventuelle arrivée à Marseille.

« Une expérience à l’OM, ça me tente ? Il est impossible de prévoir ce qui va se passer »