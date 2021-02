Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un autre gros changement dans le projet McCourt ? La réponse !

Publié le 28 février 2021 à 4h30 par T.M.

Ce vendredi, cela a énormément bougé à l’OM. Cela pourrait-il encore continuer notamment avec Luis Campos ? On serait loin d’être prendre le chemin.

Arrivé à la tête de l’OM en 2016, Frank McCourt a décidé d’entamer un nouveau chapitre de son histoire au sein du club phocéen. Et ce vendredi, les annonces de l’Américain ont provoqué un énorme tremblement de terre sur le Canabière. Si l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de touche a été confirmée, cette annonce n’a pas été la plus importante. En effet, à Marseille, ce qu’on retient c’est le départ de Jacques-Henri Eyraud de son poste de président et remplacé par Pablo Longoria, qui s’est vu là accord et une énorme promotion.

Et maintenant Luis Campos ?

Pour calmer la colère des supporters et repartir sur de nouvelles bases, Frank McCourt a donc tranché dans le vif. Mais la révolution pourrait-elle encore se poursuivre avec notamment Luis Campos, annoncé depuis plusieurs jours du côté de l’OM ? Selon Loïc Tanzi, le Portugais n’aurait pas envie de débarquer sur la Canebière en l’état actuel des choses. De plus, à l’OM, on ne serait visiblement pas plus intéressé que cela par Campos. Ce samedi, le10sport.com est également venu vous apporter de grosses précisions sur ce dossier. Selon nos informations, une arrivée de Luis Campos n’est clairement pas à l’ordre du jour, d’autant plus que la cohabitation entre l’ancien du LOSC et Pablo Longoria, nouveau président de l’OM, s’annonce impossible.