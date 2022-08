Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez a trouvé son prochain club

Publié le 29 août 2022 à 11h10 par Quentin Guiton

Cet été, l’OM a beaucoup recruté, et l’une des missions prioritaires du club était de dégraisser l’effectif. Si la tâche n’a pas été facile, Pablo Longoria a tout de même réussi à se débarrasser de nombreux indésirables, comme Alvaro Gonzalez qui a été résilié. D’ailleurs, l’Espagnol vient de trouver son nouveau club !

L’OM a opéré une grande révolution cet été. En effet, 50% de l’effectif a changé par rapport à la saison passée. Si onze recrues ont débarqué, de nombreux départs ont été actés. Pour rappel, l’une des missions principales de l’OM était de dégraisser.

Mercato - OM : Pour ce transfert, Longoria est tenu en échec https://t.co/KYq12gvO71 pic.twitter.com/LFliSoTMsk — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

Une fin d’aventure difficile pour Alvaro à l'OM

Alvaro Gonzalez fait notamment partie des joueurs à avoir quitté le club cet été, lui qui n’était déjà plus dans les plans de Jorge Sampaoli la saison dernière. Le défenseur n’avait plus joué depuis le 2 janvier, ne s’entrainait plus avec le groupe et était même rentré en Espagne au mois de mars. Alvaro Gonzalez avait donc été résilié début août par l’OM.

Alvaro rejoint Garcia à Al-Nassr !