Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien attaquant de Liverpool pourrait débarquer !

Publié le 8 août 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM serait en quête de renfort offensif pour cet été, c’est désormais le profil de Ryan Babel qui serait à l’étude au sein du club phocéen.

Avec les recrutements déjà actés de Pape Gueye et Leonardo Balerdi depuis le début du mercato estival, l’OM s’est montré assez actif dans le sens des arrivées, et ce malgré ses moyens financiers très limités. Mais André Villas-Boas n’entend pas s’arrêter là, puisque l’entraîneur portugais voudrait également attirer du renfort en attaque. Et pour cela, l’OM pourrait finalement jeter son dévolu sur un ancien joueur de Liverpool.

L’OM voudrait tenter Babel

Comme l’a révélé le média turc Takvim vendredi, l’OM aurait désormais des vues sur Ryan Babel (33 ans), l’attaquant néerlandais de Galatasaray. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club stambouliote, l’ancien attaquant de Liverpool et de l’Ajax pourrait prochainement faire l’objet d’une offre de la part de l’OM.