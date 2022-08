Foot - Mercato - OM

Tuchel sur le point de souffler une piste offensive à Longoria ?

Publié le 18 août 2022 à 13h10 par Axel Cornic

Passé par l’OGC Nice la saison passée, Justin Kluivert n’a toujours pas sa place à l’AS Roma et cherche un nouveau club en ce mercato. Une occasion tentante pour Pablo Longoria, qui cherche encore quelques renforts pour son Olympique de Marseille et qui entretient d’excellentes relations avec la Roma. Pourtant, cela ne devrait pas suffire…

Le mercato de l’OM n’est pas du tout fini. Le président Pablo Longoria semble décidé à offrir encore de nouvelles armes à Igor Tudor et cela pourrait passer par Justin Kluivert, poussé vers la sortie par José Mourinho à l’AS Roma.

Mercato - OM : Transfert imminent pour cet attaquant de Tudor ? La réponse https://t.co/nyj59t8UFT pic.twitter.com/1H8Z3FetKb — le10sport (@le10sport) August 18, 2022

Longoria et la Roma, une longue histoire d’amour

Après Pau Lopez, Cengiz Ünder et Jordan Veretout, le Néerlandais pourrait devenir le quatrième romain à rejoindre l’OM en un peu plus d’un an. Pablo Longoria serait très proche du directeur sportif giallorosso Tiago Pinto et ces derniers jours la presse italienne a assuré que cela pourrait grandement l’aider avec Justin Kluivert.

Kluivert aurait choisi Chelsea