Longoria en grand danger pour cette piste en attaque

Publié le 6 août 2022 à 23h35 par Quentin Guiton mis à jour le 6 août 2022 à 23h35

Même après avoir recruté Luis Suarez en provenance de Grenade, l’OM voudrait encore un renfort en attaque. Si Alexis Sanchez est attendu, Pablo Longoria aurait aussi ciblé Justin Kluivert (AS Rome). Seulement, le joueur passé par l’OGC Nice serait fortement courtisé par Fulham. Et un nouveau prétendant viendrait de s’inviter à la course…

L’OM jouera la Ligue des champions cette saison. Pour essayer d’être compétitif, le club voulait donc attirer de nombreuses recrues cet été. Et les Phocéens se sont montrés très actifs avec pas moins de huit arrivées ! Mais les Olympiens se sont surtout renforcés en défense (un gardien, trois centraux et deux pistons). Même si Luis Suarez est arrivé en provenance de Grenade, Pablo Longoria voudrait encore renforcer le secteur offensif de l’OM. Et Alexis Sanchez pourrait être l’heureux élu, lui qui est annoncé très proche. Seulement, son arrivée n’est pas encore totalement certaine. En effet, ce samedi, si César Luis Merlo assure que le transfert du Chilien à l’OM serait en excellente voie, le journaliste turc Levent Tüzemen annonce que ce dernier serait en réalité en partance pour Galatasaray. Avec toujours cette incertitude, Pablo Longoria explorerait d’autres pistes en parallèle pour l’attaque…

L’OM séduit par Justin Kluivert

L’une d’elle mènerait à un joueur bien connu en Ligue 1 : Justin Kluivert. Déjà courtisé par l’OM l’été dernier, l’attaquant néerlandais aurait de nouveau convaincu Pablo Longoria après sa belle saison du côté de l’OGC Nice. Kluivert avait surtout été étincelant lors du match de Coupe de France face à…l’OM. Son prêt terminé, le joueur a fait son retour du côté de l’AS Rome. Mais ce dernier n'entrerait pas dans les plans de José Mourinho cette saison.

L’OM n’est pas seul sur le dossier…

Seulement, l’OM ne serait pas la seule équipe intéressée par Justin Kluivert. En effet, Fulham, qui a fait son retour en Premier League cette année, voudrait s’attacher ses services. Le club anglais et l’AS Rome auraient même continué les discussions la semaine dernière selon 90min . Si un prêt était à la base évoqué, l’opération se ferait finalement sous la forme d’un transfert.

Galatasaray débarque dans la course !

Mais la tâche risque de se compliquer encore un peu plus pour l’OM. En effet, un nouveau prétendant viendrait de s’inviter dans le dossier. D’après le journaliste Salim Manav, après avoir recruté Dries Mertens en attaque, Galatasaray serait en feu et voudrait désormais s’attaquer à Andrea Belotti et Justin Kluivert ! L’OM et Pablo Longoria sont prévenus…