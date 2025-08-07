Mercato - OM : Trois grosses recrues annoncées en direct !

L’OM vit un mercato très agité avec déjà six recrues bouclées depuis le début de l’été 2025. Kevin Diaz a d’ailleurs lâché en direct sur RMC que Medhi Benatia avait réussi plusieurs coups de qualité avec des joueurs libres qui devraient apporter une véritable plus-value à l’effectif phocéen.
Et si l’OM était la sensation de cet exercice 2025-2026 à venir en Ligue 1, et un redoutable concurrent pour le PSG en haut du classement ? Le club marseillais réalise en tout cas un recrutement estival ambitieux avec notamment la signature de plusieurs joueurs libres cet été, comme CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait son grand retour à l’OM.
« Trois gros coups »
Mardi soir, en direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Kevin Diaz s’est enflammé pour ce mercato estival de l’OM : « Les trois joueurs libres, ce sont trois gros coups. Surtout Angel Gomes et Egan-Riley », estime le consultant, qui semble en revanche bien plus sceptique quant à la possibilité de faire signer Edon Zhegrova cet été.
« Un problème de fiabilité »
« Zhegrova, on oublie que ça fait six mois qu'il fait le cassos à Lille. Même avant d'être blessé, il y avait l'histoire des "je veux partir, je ne veux pas partir"... Le gars a des problèmes. Et il y a aussi le problème de fiabilité parce qu'il a été souvent blessé », poursuit Kevin Diaz.