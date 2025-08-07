Mercato - OM : Trois grosses recrues annoncées en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM vit un mercato très agité avec déjà six recrues bouclées depuis le début de l’été 2025. Kevin Diaz a d’ailleurs lâché en direct sur RMC que Medhi Benatia avait réussi plusieurs coups de qualité avec des joueurs libres qui devraient apporter une véritable plus-value à l’effectif phocéen.

Et si l’OM était la sensation de cet exercice 2025-2026 à venir en Ligue 1, et un redoutable concurrent pour le PSG en haut du classement ? Le club marseillais réalise en tout cas un recrutement estival ambitieux avec notamment la signature de plusieurs joueurs libres cet été, comme CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Pierre-Emerick Aubameyang qui a fait son grand retour à l’OM.

« Trois gros coups » Mardi soir, en direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Kevin Diaz s’est enflammé pour ce mercato estival de l’OM : « Les trois joueurs libres, ce sont trois gros coups. Surtout Angel Gomes et Egan-Riley », estime le consultant, qui semble en revanche bien plus sceptique quant à la possibilité de faire signer Edon Zhegrova cet été.