Mercato - OM : Transfert bouclé, l'intervention inédite !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, l'OM s'est montré très actif, en bouclant notamment le transfert d'Amar Dedic. L'international bosnien s'est ainsi présenté en conférence de presse pour sa présentation officielle. L'occasion de révélée que son compatriote Miralem Pjanic était intervenu pour boucler auprès de Medhi Benatia.

Comme à son habitude, l'OM s'est montré très actif cet hiver, en recrutant notamment trois joueurs dans la dernière ligne droit du marché. Ainsi, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer se sont respectivement engagés en provenance de Rennes et de l'AC Milan, mais ce n'est pas tout. En effet, le club phocéen a également officialisé le transfert du jeune défenseur bosnien Amar Dedic. « L’OM est heureux d’annoncer la signature d’Amar Dedić en provenance du FC RB Salzburg. International bosnien âgé de 22 ans, le défenseur s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », peut-on lire dans le communiqué officiel de l'OM. Et le néo-Marseillais révèle d'ailleurs que son compatriote Miralem Pjanic est intervenu pour son transfert.

L'OM va encaisser une belle somme avec le transfert d'un jeune talent en route pour les Pays-Bas ! 🚀

➡️ https://t.co/EjvTjWd97z pic.twitter.com/q5dMR7Cnoi — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 4, 2025

Pjanic est intervenu dans le transfert de Dedic

« Tout d’abord, je voulais remercier Benatia. Je savais que c’était l’OM. Je suis reconnaissant envers Monsieur Benatia pour la confiance. Je remercie aussi le président. Benatia a parlé de moi avec Pjanic. Je suis heureux d’avoir pu signer ici », affirme-t-il devant les médias, avant d'en rajouter une couche.

«Benatia a parlé de moi avec Pjanic»

« On n’a pas besoin d’étudier quoique ce soit. Je savais ce que c’était l’OM. Tout le monde connaît son histoire, les supporters, le club. C’est vraiment quelque chose de particulier. La ville aussi est spéciale, elle vibre pour le football. J’ai parlé avec le coach au téléphone. Il m’a expliqué la façon dont il comptait m’utiliser sur le terrain. J’en saurai plus dans les prochains jours, après mes premiers entraînements avec l’équipe », ajoute Amar Dedic.