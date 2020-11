Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce message fort de Zubizarreta sur la situation de Villas-Boas !

Publié le 1 novembre 2020 à 18h45 par La rédaction

Arrivé à l'OM à l'été 2019, André Villas-Boas se rapproche de la fin de son contrat. Mais le coach olympien se plaît dans la cité phocéenne comme l'a assuré Andoni Zubizarreta, ancien directeur sportif de l'OM.

L'avenir d'André Villas-Boas est incertain à l'OM. Alors que le technicien portugais a ramené le club marseillais en Ligue des Champions dès sa première saison, son contrat se termine en juin prochain. Et la question d'une prolongation n'est pas encore d'actualité. « En février, on pourra parler. Le mercato de janvier sera passé et on pourra plus ou moins se positionner vers l'avenir. La chose la plus importante est que je me sens très bien ici, a poursuivi l’entraîneur marseillais. Je me suis émotionnellement attaché à ce club, à son histoire que j'aime bien, les joueurs qui sont passés ici, l'impact européen de l'OM... C'est magnifique! Et je voulais aussi prolonger cette histoire, avoir mon propre impact sur le club, c'est pour ça que je veux toujours bien faire ici » , expliquait Villas-Boas, il y a quelques semaines, dans un entretien accordé à l' AFP .

« Villas-Boas est fier d'être le coach de l'OM »