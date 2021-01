Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout n’est pas encore bouclé pour cette piste à 10M€ !

Publié le 13 janvier 2021 à 17h15 par Th.B.

Piste estivale de l’OM, Boulaye Dia devrait échapper à Pablo Longoria pour rejoindre la Premier League. Annoncé du côté de West Ham, le buteur rémois n’est pas encore un joueur des Hammers, l’indemnité de transfert n’ayant pas été convenue entre les différentes parties selon Eurosport UK.

Pourtant dans le viseur de l’OM cet été et les semaines ayant succédées le mercato estival, Boulaye Dia semble se rapprocher de la Premier League. Le meilleur buteur de la Ligue 1 qui est contractuellement lié au Stade de Reims jusqu’en juin 2022 était jusqu’ici annoncé du côté d’Arsenal et de West Ham. Cependant, ce sont les Hammers qui devraient rafler la mise. Téléfoot La Chaîne , via son journaliste Simone Rovera a révélé ce mercredi qu’une offre de 10M€ serait sur le point d’être formulé par le club londonien, bien que Reims en réclamerait 15M€. La piste estivale de l’OM ne serait néanmoins pas encore certaine rejoindre l’équipe entraînée par David Moyes.

West Ham n’aurait pas encore bouclé le transfert de Boulaye Dia