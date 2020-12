Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout le monde a fait fausse route avec Luis Henrique ?

Publié le 17 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Même s’il affiche un visage peu convaincant depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Luis Henrique dispose d’énormes qualités selon Dimitri Payet, qui se montre très confiant pour l’avenir de l’attaquant brésilien.

Inconnu du public européen au moment de son arrivée à l’OM en toute fin de mercato estival pour 8M€ en provenance de Botafogo, Luis Henrique avait été recruté pour sa polyvalence et sa supposée capacité à évoluer sur un côté ainsi que dans l’axe de l’attaque. Mais André Villas-Boas a récemment lâché une terrible confidence à ce sujet en conférence de presse : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur », expliquait l’entraîneur de l’OM. Pourtant, malgré cette analyse, il se pourrait bien que tout le monde ait jugé un peu trop rapidement Luis Henrique…

« Des qualités que j’ai rarement vues »