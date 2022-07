Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tous les détails du transfert de Luis Suarez

Publié le 19 juillet à 20h30 par Axel Cornic

Pablo Longoria est en train de passer à la vitesse supérieure dans son mercato et après Isaak Touré, Samuel Gigot ou encore Chancel Mbemba, il a bouclé l’arrivée de Luis Suarez. Passé par Watford et Granada, l’attaquant de pointe pourrait être un renfort de poids cette saison pour l’OM, qui va notamment disputer la Ligue des Champions.

Personne ne s’y attendait ! Dans la nuit de lundi à mardi l’OM a annoncé via son compte Twitter l’arrivée d’un tout nouvel attaquant, en la personne de Luis Suarez. Un nom qui n’avait fuité nulle part ces dernières semaines et qui montre donc l’excellent travail réalisé par Pablo Longoria, qui a également renforcé la défense grâce aux arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et de Chancel Mbemba. « L'Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant colombien Luis Suárez » a expliqué l’OM dans un court communiqué. « Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures ». Plusieurs sources assurent que les visites médicales se seraient bien passées et Suarez sera donc un nouveau joueur de l’OM à tous les effets.

Transferts - OM : Un international français a débarqué à Marseille https://t.co/Ar8he6L3fe pic.twitter.com/OXARfiIqXa — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Contrat de cinq ans, à 2,5M€ par an

Foot Mercato nous livre des nouvelles informations sur les dessous de cette opération, qui a pris tout le monde de court. Luis Suarez aurait signé un contrat de cinq ans avec l’OM, alors que d’autres sources parlaient plutôt d’un bail jusqu’en 2025. Son salaire tournerait autour de 2,5M€ net par an et le transfert semble bien avoir couté 10M€, qui seront directement versés dans les caisses du FC Granada. A noter que Le Phocéen a récemment révélé que le Colombien avait déjà été réclamé par le passé à l’OM, par André Villas-Boas.

« On a un accord pour Clauss et Blanco »

Il ne faut pas croire que le mercato de l’OM va s’arrêter là ! Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi, Pablo Longoria a en effet annoncé d’autres mouvement, avec d’ailleurs deux nouveaux transferts quasiment acquis, avec Jonathan Clauss et Ruben Blanco. « On a un accord de principe avec Lens pour Clauss. Blanco est en train de voyager, on a un accord de principe avec le Celta Vigo » a déclaré le président de l’OM. « On doit donner la possibilité au coach de travailler avec un groupe large. Tout le monde s'attend à avoir des nouvelles tous les jours. Il faut être patient, on a l'obligation d'être compétitif ».

