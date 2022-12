Mercato - OM : Thauvin avait déjà vendu la mèche pour un retour à l’OM

Thibault Morlain

Ces dernières heures, ça s’est enflammé à propos d’un possible retour de Florian Thauvin à l’OM. Mais alors que le Français est aujourd’hui aux Tigres, au Mexique, cela a rapidement été démenti. On ne devrait donc pas revoir Thauvin sous le maillot de l’OM, il faut dire que ses derniers propos en disaient long à ce sujet…

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier, ça va bouger à l’OM. Qui rejoindra la Canebière ? Le nom de Florian Thauvin a alors circulé en vue d’un improbable retour. Mais voilà qu’à peine sortie, cette rumeur a été démentie. Journaliste pour La Provence , Alexandre Jacquin a assuré que l’OM n’avait jamais pensé à faire revenir Thauvin, aujourd’hui chez les Tigres.

« C’est un truc de fou »

Alors que l’OM ne penserait donc pas à Florian Thauvin, difficile également pour le champion du monde 2018 d’envisager un retour au Vélodrome quand on repense à ses propos en juin dernier. De passage au micro de RMC , en off, Thauvin avait alors lâché : « Je n’ai pas pu en parler pendant l’interview mais, rien que pour mon fils… T’imagines qu’il a deux ans, il parle français avec nous, espagnol avec la nounou et il est à l’école à l’American School. C’est un truc de fou. Rien que pour lui c’est un truc de fou ».

« Moi et ma femme, on n’en pouvait plus »