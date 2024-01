Mercato - OM : Surprise, Marseille a recalé un crack !

Pierrick Levallet

Cet hiver, l'OM aurait prévu de recruter quelques joueurs afin de remplacer les internationaux africains qui partiront disputer la CAN. Dans cette optique, Pablo Longoria pensait faire venir Lucien Agoumé. Le milieu défensif de l'Inter avait néanmoins quelques doutes pour son avenir. Le club phocéen aurait donc décidé de tirer un trait sur lui.

Doté d’un effectif composé de nombreux internationaux africains, l’OM va perdre quelques éléments cet hiver à cause de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Pablo Longoria souhaiterait donc faire venir quelques joueurs pour combler les vides et explorerait ainsi plusieurs pistes sur le marché des transferts.

Mercato - OM : C’est confirmé, Marseille veut boucler le transfert d’un crack https://t.co/VTSngFLk0A pic.twitter.com/f6wLlSgMFx — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

Agoumé a retourné sa veste pour son transfert

L’OM avait notamment des vues sur Lucien Agoumé ces dernières heures. Le crack de l’Inter était d’ailleurs proche de s’engager chez les Olympiens sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais il aurait finalement changé d’avis au dernier moment. De ce fait, l’OM aurait décidé de ne pas poursuivre ses efforts dans ce dossier.

L'OM a lâché l'affaire

D’après les informations de Fabrizio Romano, l’OM se serait retiré des négociations pour Lucien Agoumé ce vendredi. Le club phocéen aurait décidé de tirer un trait sur le milieu défensif de l’Inter en raison des doutes de ce dernier. Le FC Séville, qui touche au but pour le prêt avec option d’achat du joueur de 21 ans, a donc le champ libre.