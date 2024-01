Mercato - OM : Accord imminent pour le prochain transfert !

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts, notamment au milieu de terrain, l'OM a coché le nom de Lucien Agoumé, en manque de temps de jeu du côté de l'Inter Milan. Un dossier qui pourrait être bouclé très bientôt, puisque l’international espoir français a choisi de rejoindre Marseille et il ne resterait plus que des détails à régler avec les Nerazzurri.

Avec les départs à la CAN de Pape Gueye et Azzedine Ounahi, ainsi que la blessure de Valentin Rongier qui ne devrait pas faire son retour avant le mois de février, l’OM était à la recherche d’un renfort au milieu de terrain lors de cette période de mercato. Et il se pourrait que les dirigeants marseillais aient trouvé leur bonheur.

Agoumé a choisi l’OM

En ce sens, la piste menant à Lucien Agoumé a pris de l’ampleur ces derniers jours. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’Inter Milan, le milieu âgé de 21 ans n’est apparu qu’une seule fois sous le maillot des Nerazzurri cette saison, pour seulement quatre petites minutes de temps de jeu. « L’Inter est ouverte à un prêt, mais je ne peux rien dire de plus sur l’opération, ni d’ailleurs sur les clubs intéressés », a confié Oscar Damiani, agent de Lucien Agoumé, à Sport Mediaset .

Accord imminent entre l’OM et l’Inter Milan