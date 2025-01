Mercato - OM : Surprise, De Zerbi vend la mèche pour le succeseur de Wahi ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré son transfert à 25M€ en provenance du RC Lens, Elye Wahi n'a pas réussi à convaincre depuis son arrivée à l'OM. Par conséquent, un départ de l'attaquant français n'est pas à exclure cet hiver, surtout qu'il suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League. Et Roberto De Zerbi pourrait tenter une surprise pour le remplacer.

L'été dernier, l'OM n'avait pas hésité à lâcher 25M€, bonus compris pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens. Un joli coup sur le papier qui peine toutefois à porter ses fruits puisque l'ancien Montpelliérain peine à répondre aux exigences suscitées par son transfert. A tel point qu'un départ soit envisagé et Roberto De Zerbi de fermait d'ailleurs pas la porte à cette possibilité.

De Zerbi ne ferme pas la porte à un départ de Wahi

« Malheureusement, cette semaine, l’absence d’Elye Wahi en raison de sa blessure nous a vraiment pesé. Concernant le mercato, nous verrons ce qui se passera au cours des deux prochaines semaines. Cela reste ouvert », a confié l'entraîneur de l'OM en conférence de presse, avant d'évoquer le cas du jeune Robinio Vaz, entré en jeu contre le LOSC, et qui pourrait rapidement obtenir du temps de jeu.

Robinio Vaz une option pour remplacer Wahi à l'OM ?

« Pour moi, si les jeunes sont forts et qu’ils me montrent qu’ils ont leur place, je les fais jouer. Cela peut être sur des morceaux de match ou même pour des débuts en tant que titulaires, mais ça ne me pose aucun problème. Au contraire, j’aime bien faire jouer les jeunes. Et si, en plus, ils ont cette envie et cette faim, comme Robinio Vaz, combinées à leurs qualités, c’est juste une fierté de pouvoir les mettre sur le terrain », ajoute Roberto De Zerbi. Autrement dit, la solution à un départ d'Elye Wahi pourrait être de donner plus de responsabilités au jeune Robonio Vaz.