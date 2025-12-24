Mercato - OM : Surprise avec un attaquant ?

Axel Cornic

L’effectif de l’Olympique de Marseille pourrait encore bouger lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques jours. C’est le cas sur le front des départs, avec Neal Maupay qui pourrait enfin quitter le club, après avoir déjà été très proche d’un départ cet été selon nos informations.

Il n’y a pas de place pour tout le monde à Marseille et Neal Maupay le sait bien. Recruté en aout 2024, l’attaquant était déjà annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, mais a décidé finalement de rester à l’OM pour essayer de convaincre Roberto De Zerbi. Sa situation, n’a toutefois pas changé...

Maupay va enfin quitter l’OM ? Avec une seule minute disputée en Ligue 1, il ne fait clairement pas partie des plans du technicien italien. Neal Maupay l’a d’ailleurs rapidement compris, puisque dès septembre nous vous révélions sur le10sport.com qu’il a pris la décision de quitter l’OM pour se relancer ailleurs. Et un point de chute pourrait bien se dessiner dans les prochains jours, du côté de la Serie A.