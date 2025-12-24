Mercato - OM : Surprise avec un attaquant ?

L’effectif de l’Olympique de Marseille pourrait encore bouger lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques jours. C’est le cas sur le front des départs, avec Neal Maupay qui pourrait enfin quitter le club, après avoir déjà été très proche d’un départ cet été selon nos informations.
Il n’y a pas de place pour tout le monde à Marseille et Neal Maupay le sait bien. Recruté en aout 2024, l’attaquant était déjà annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, mais a décidé finalement de rester à l’OM pour essayer de convaincre Roberto De Zerbi. Sa situation, n’a toutefois pas changé...
Maupay va enfin quitter l’OM ?
Avec une seule minute disputée en Ligue 1, il ne fait clairement pas partie des plans du technicien italien. Neal Maupay l’a d’ailleurs rapidement compris, puisque dès septembre nous vous révélions sur le10sport.com qu’il a pris la décision de quitter l’OM pour se relancer ailleurs. Et un point de chute pourrait bien se dessiner dans les prochains jours, du côté de la Serie A.
Il pourrait être prêté à Pisa
D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Alberto Gilardino aurait réclamé la signature de Neal Maupay du côté de Pisa. Le Champion du monde 2006 pousserait même ses dirigeants à boucler au plus vite son arrivée, qui pourrait bien être l’un des gros dossiers du début du mercato hivernal. Du côté de l’OM on aurait aimé trouver un accord pour un transfert, mais un prêt semble être l’option la plus probable actuellement.