Le Qatar lui offre une fortune : Zinedine Zidane contacté !

En 2006, Zinedine Zidane disputait sa dernière saison au Real Madrid et avait pris sa retraite au terme de la Coupe du monde. La légende française avait pourtant reçu une offre alléchante du Qatar pour y finir sa carrière, proposition à laquelle elle n’avait pas donné suite.

En décembre 2022, le Qatar organisait la première Coupe du monde de football de son histoire. Durant les années qui ont précédé, le pays du Golfe avait pu compter sur le soutien de Zinedine Zidane, acceptant le rôle d’ambassadeur en échange d’un joli chèque. De quoi faire polémique à l’époque, à cause des violations des droits de l'homme commises par le Qatar. L’ancien meneur de jeu s’était défendu en 2011.

« Je pouvais mettre la somme que je souhaitais » « Quand j’ai arrêté de jouer au foot, le Qatar avait fait appel à moi pour jouer là-bas, avait-il révélé auprès de L’Équipe. Avec un chèque en blanc : je pouvais mettre la somme que je souhaitais. Moi, je ne voulais pas aller jouer au Qatar. Je voulais m’arrêter avec le Real Madrid […]. J’avais dit à ces gens du Qatar : “Un jour, je l’espère, je pourrai vous aider dans un projet bénéfique au futur du sport, du football particulièrement.” Voilà. Le Qatar est arrivé ».