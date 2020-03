Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman pourrait plomber les plans de McCourt !

Publié le 13 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Kevin Strootman a confirmé sa volonté de rester à l'OM, ce qui ne fait pas forcément les affaires du club phocéen.

L'été prochain, l'Olympique de Marseille sera dans l'obligation de dégraisser son effectif. Menacé par le fair-play financier, le club phocéen devra vendre afin de renflouer ses caisses, mais également se séparer de gros salaires dans le but d'alléger sa masse salariale. Dans cette optique, le principal concerné est Kevin Strootman, joueur le mieux payé de l'OM, et qui en plus n'est plus un titulaire indiscutable. Comme l'été dernier, le Néerlandais sera donc poussé au départ lors du prochain mercato estival, Mais l'ancien milieu de terrain de l'AS Roma se verrait bien rester.

Strootman ne compte pas partir