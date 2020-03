Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Trois cadors anglais sur cette pépite française !

Publié le 13 mars 2020 à 3h10 par La rédaction

Actuel meilleur buteur de Scottish Premiership, l’ancien Parisien Odsonne Edouard attire trois cadors anglais, qui souhaitent l’attirer dès la saison prochaine.

Avec 21 buts et 12 passes décisives en championnat cette saison avec le Celtic Glasgow, l’attaquant français Odsonne Edouard présente des statistiques complètement folles en Ecosse. D’un profil rappelant celui de Moussa Dembélé, longtemps courtisé par des cadors anglais, l’ancien attaquant du PSG, passé par le TFC, commence à faire parler de lui en dehors de la Scottish Premiership. Et bien évidemment, c’est des cadors anglais qui sont sur le coup.

Manchester United est sur le coup

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Celtic, Odsonne Edouard marche sur l’eau depuis 2 saisons en Ecosse. Assez pour que Manchester United se penche sur son cas. À la recherche d’un nouvel attaquant après le départ non remplacé de Romelu Lukaku la saison dernière, les Red Devils pourraient décider de sortir un gros chèque pour faire venir le buteur français, évalué a « seulement » 15 millions d’euros par Transfermarkt . Une association Anthony Martial – Odsonne Edourad – Marcus Rashford aurait de quoi faire rêver et mettre en difficulté plus d’une défense de Premier League…

Le Celtic « pas disposé à s’en séparer »