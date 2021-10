Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman a été sorti du projet McCourt par un grand nom !

Publié le 13 octobre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Prêté par l’OM à Cagliari depuis cet été, Kevin Strootman confie avoir été attiré au sein du club italien par Radja Nainggolan.

Considéré comme l’un des plus gros flops depuis le début du projet McCourt à l’OM, Kevin Strootman (31 ans) n’entre toujours pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Après un premier passage au Genoa l’an passé, le milieu de terrain néerlandais a enchainé sur un autre prêt du côté de Cagliari depuis cet été. Et dans un entretien accordé au Corriere dello Sport mardi, Strootman a livré les coulisses de son arrivée en Italie.

« Nainggolan m’a appelé pour me faire venir ici »