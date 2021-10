Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande révélation de Strootman sur son départ !

Publié le 12 octobre 2021 à 19h10 par D.M.

Prêté par l'OM à Cagliari, Kévin Strootman s'est livré sur son adaptation en Serie A et sur ses difficultés en ce début de saison.

Malgré son départ en Italie, Kévin Strootman appartient toujours à l’OM. Le milieu de terrain néerlandais, qui disposait à Marseille de l’un des plus gros salaires du vestiaire olympien, a été prêté à Cagliari jusqu’en juin 2022 avec une année supplémentaire en option. L’OM continue à prendre en charge une partie du salaire de Strootman, qui vit un début de saison compliqué avec son équipe, lanterne rouge de Serie A.

« Nainggolan m'a appelé pour me faire venir ici »