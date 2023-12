Mercato - OM : Son retour est attendu, Payet lâche un message troublant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 36 ans, Dimitri Payet est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Aujourd'hui à Vasco de Gama au Brésil, le joueur prépare déjà sa reconversion et espère, un jour, faire son retour à l'OM. Mais questionné sur son avenir ce mercredi, l'ancien international français estime qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur son futur.

Dimitri Payet imaginait une autre fin à l'OM. A un an de la fin de son contrat, le joueur tricolore était poussé vers la sortie par Pablo Longoria. A la fin de la saison dernière, il n'a eu d'autres que de faire ses adieux à la formation marseillaise. « Ce n'est pas un aurevoir, c'est un à bientôt » avait précisé le président de l'OM. Car un projet de reconversion attend Payet au terme de sa carrière.

Le boss de l'OM lance un avertissement https://t.co/5mREhbZtER pic.twitter.com/MoFahHTSbS — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

« Rien n’est défini, c’est trop tôt »

Mais questionné sur son après-carrière lors de l'émission Rothen S'enflamme , Payet estime qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur son avenir. « Je ne pense que je puisse faire autre chose que ça (le football). Je ne me vois pas faire autre chose que rester dans le monde du foot. Rien n’est défini, c’est trop tôt. J’ai encore beaucoup de choses à faire. Je kiffe pour l’instant. Je me poserai la question de l’après quand ce sera le moment, quand la fin approchera. Mais ça restera autour du foot, je ne sais rien faire d’autre » a déclaré le joueur de 36 ans.

Payet ferme une première porte